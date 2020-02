En la última edición de su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Andrés Hurtado ‘Chibolín’ se reencontró con su esposa La India, a quien agradeció su presencia en su espacio y calificó como una mujer “humilde”.

“Gracias mi bella esposa @indiaproductions por ser tan humilde, venir a saludarme y estar con todas las señoras en mi show de televisión. Las señoras se sintieron muy felices de escuchar tu voz bendecida”, escribió el cómico en torno a su reunión con la cantante.

Linda Bell Viera Caballero, nombre real de La India, señaló por su parte que “mi negrito @andreshurtadooficial dulce y humilde no existe palabras para expresar lo que siento por ti ....te amo mucho”. Además, la puertorriqueña le puso emoticones de corazón al comediante peruano.

¿BODA FALSA?

Fue en setiembre del año pasado que Andrés Hurtado ‘Chibolín’ reveló que se había casado con La India. Ambos llevan cuatro meses como esposos y en algunas ocasiones, dio muestras de su cariño por ella besándola públicamente.

Tras dar a conocer su nuevo estado civil, el comediante fue duramente cuestionado en redes sociales. Al conocer la críticas, no dudó en defenderse con este contundente mensaje.

“No tengo por qué rendirle cuentas a nadie. No me importa lo que piense la gente. Lo único que me importa somos tú y yo. Hace unos minutos he decidido renovar mis votos de amor hacia La @indiaproductions”, precisó.