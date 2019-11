El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Andrés Hurtado ‘Chibolín’, estalló en contra del presidente de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca y un integrante de su producción por un regalo que consideró poco apropiado para uno de los casos sociales de su programa.

En ese sentido, el conocido comediante afirmó que los casos que se presentan en su programa son de personas que tienen necesidades básicas como alimentarse y que no están para recibir becas de baile que no aportan a su bienestar.

“Yo no puedo regalar del presidente del Brisas del Titicaca, que revienta todos los fines de semana con 500 mil personas (en su local), una beca para que baile. En lugar de hacer una colecta para que ellos coman, es para que vaya a bailar. No lo voy a permitir (...) No lo necesitan”, indicó.

“No voy a permitir que en mi programa se regalen payasadas”, agregó y tildó de “bestia” a la integrante de su equipo de producción por proponer la iniciativa del Brisas del Titicaca en su espacio.

“Esto es para promocionar su sitio (Brisas del Titicaca). Acá no”, sentenció.

Cabe mencionar que el video pertenece a la edición del 12 de octubre del presente año; sin embargo, recién empezó a viralizarse en redes sociales. Hasta el momento, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” no se ha manifestado al respecto.