El conductor Andrés Hurtado continúa llamando la atención del público con sus peculiares comentarios y confesiones, y este sábado 23 de julio explicó las razones del por qué Yahaira Plasencia nunca se ha presentado en su programa sabatino.

Durante la reciente emisión de “Porque hoy es sábado con Andrés”, el comediante le confesó al cantante Renzo Padilla que no lo había podido invitar antes por pedido de Wilder Cartagena; tras ello, le comentó que este tipo de diferencias también se daba entre las artistas femeninas.

“Entre las chicas también hay celos, porque crees que Yahaira (Plasencia) nunca ha pisado este set porque Paula de Son Tentación me dice: ‘ella que no vaya nunca´”, señaló el popular ‘Chibolín’ a modo de broma.

Renzo Padilla se mostró sorprendido con estas revelaciones, y solo atinó a afirmar que en el rubro musical existe público para todos los artistas.

“Esto es primicia porque no estaba enterado de eso, pero yo siempre he dicho que cuando sale el sol, sale para todos. Lo importante es tener retos, porque yo creo que si el ser humano no tiene metas, entonces para qué está en este mundo”, señaló el salsero.

