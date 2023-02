El popular ‘Chibolín’ participó de la secuencia ‘Las 5 cosas que no me gustan de ti’ dentro del programa JB en ATV de su amigo, Jorge Benavides. En ella, Andrés Hurtado aprovechó para contar “la verdad” de la separación profesional de ambos en el recordado programa Miami Vice en los ochentas:

“Cuando éramos la ‘dupla de oro’ y hacíamos Miami Vice, recuerdo este canal maravilloso (...) Nos íbamos a grabar con armas reales. Éramos dos, éramos dos, hue***, te lo digo de corazón, éramos la dupla hasta que tú te diste cuenta que yo brillaba más que tú”, recriminó el presentador de Sábados con Andrés.

“Hacíamos 40, 42 puntos (de rating), teníamos a un país paralizado, hue***, ¿y sabes qué? Preferiste -y tú lo sabes- sacar esa secuencia del programa porque yo brillaba más que tú. ¿Y a quién trajiste? A Vílchez. Él nunca fue ‘la’ dupla contigo, Carlos Vílchez nunca fue”, finalizó.

A lo que Jorge Benavides le respondió que “hay personas que no están preparadas para el éxito. Andrés se comenzó a marear con eso y no se presentó a un fin de fiesta. Cuando lo fui a buscar, me dijo ‘no quiero ir pues’. ¿Y qué hice yo? Lo boté. Después de eso, el señor se puso a hablar de que lo saqué por envidia, porque la gente se reía con él”.





