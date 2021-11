Andrea San Martín viajó a Estados Unidos junto a Sebastián Lizarzaburu y su hija mayor, Maïa para darle una emotiva sorpresa a su hermano, sin embargo, la modelo lamentó no haber podido viajar junto a la hija que tiene con Juan Víctor Sánchez.

“La última vez que mi hermano vio a Maïa, ella tenía 4 años y Larita, 1 añito; por lo que apenas se presentó la oportunidad de viajar a verlo no lo dudamos ni un segundo y es que Rodrigo es nuestro engreído”, contó la exchica reality en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La modelo, quien mantiene una batalla legal con el padre de su segunda hija, compartió el video que grabó minutos antes de abordar el avión. En el clip ella asegura que le hubiera gustado compartir esta experiencia con la pequeña Lara.

“Planeamos con mucho amor junto a su esposa cómo sorprenderlo (a mi hermano Rodrigo) y aunque la idea era una doble sorpresa, veremos la forma de volver pero esta vez todos completos”, enfatizó la ‘ojiverde’.

Andrea San Martín también señaló que no había hablado sobre este viaje con anterioridad debido a que se trataba de una sorpresa.

“Claramente no quería anunciar que me estaba yendo de viaje, ya que es una sorpresa para ver a mi hermano, porque no ve a mis hijas desde hace dos años. Es el primer viaje de Maia”; agregó.

Andrea San Martín llamó la atención de los usuarios al compartir imágenes de la celebración de Halloween en las que aparece acompañada solo de su hija Maïa. Horas después, Juan Víctor hizo lo propio y compartió fotos donde luce disfrazado junto a la pequeña de dos años de edad.

Todo indica que la modelo no logró obtener el permiso por parte del progenitor de la pequeña Lara. Recordemos que el pasado 15 de octubre, la influencer denunció a Juan Víctor por negarse a entregarle los documentos y el pasaporte de la menor.

VIDEO RECOMENDADO