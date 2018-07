La modelo Andrea San Martin publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram , donde cuenta lo difícil que es afrontar su vida como madre soltera y cómo afronta sus responsabilidades.

Su vida estuvo llena de polémica desde su etapa como chica reality y figura de la televisión; sin embargo, en su etapa como madre la modelo dejó de lado sus anteriores pasatiempos para dedicarse a su pequeña.

“A veces, sencillamente tú cuerpo no da más, no responde y actúas por inercia, porque si no eres tú, ¿Quién? Salgo literalmente fatal en el video pero es una buena representación de lo que muchas seguramente hemos sentido en algún momento, esa sensación de: ‘¡noche llega ya!’”, de esta manera empieza la carta de Andrea San Martin .

En el video se puede ver a la pequeña Maia, fruto de la relación que mantuvo con Sebastián Lizarzaburu , maquillando el rostro desmejorado de Andrea San Martin .

“Estamos súper acostumbrados a mostrar la parte bonita, fotos perfectas, "la vida ideal", pero esa no es la realidad... la realidad es que a veces te pones lo primero que encuentras en el closet, que las justas tienes tiempo y ganas de peinarte, te rindes a darle el desayuno a tu hij@ y tú a las justas un vaso de leche a la volada”, agregó Andrea San Martin en su Instagram.

Cabe recordar que Andrea San Martin será nuevamente madre y ya tiene 37 semanas de gestación, es decir, en los próximos días dará a luz.