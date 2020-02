Andrea San Martín habló de su aumento de peso y de las críticas que recibe en redes sociales. La conductora de ‘La banda de los sábados’ reveló que subió 10 kilos debido al estrés que ha sobrellevado los últimos meses.

“Sé que muchos de ustedes me están cuestionando el tema de mi peso... (el estrés) me ha llevado a estos diez u once kilos de más que tengo y obviamente pretendo bajarlos”, indicó.

“No se preocupen porque no tengo tiroides ni nada pero sí he estado con un nivel de estrés brutal y comí demasiado en dos meses”, agregó.

Para reducir medidas, la exchica reality manifestó que está sometiéndose a terapias en las partes de su anatomía que más aumentaron de peso como el abdomen, piernas y derriere.

“Las terapias que me estoy haciendo han hecho que no se me note tanto en la barriga...mis pantalones no me suben porque me engorda a mí un montón la parte de las piernas, el derriere y los brazos”, sostuvo.

ÉXITO EN YOUTUBE

Además de animar en televisión, la modelo comparte sus experiencias en su canal de YouTube, donde ha logrado un gran éxito gracias a su blog ‘Mamá por partida doble’.

San Martín cuenta aquí los pasajes de su vida como mamá soltera al lado de sus hijas, Maia (3 años) y Lara (7 meses).