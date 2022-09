Andrea San Martín reconoce que el fin de su relación con Sebastián Lizarzaburu se debe a su ‘mal carácter’

Andrea San Martín reveló en el programa ‘En Boca de Todos’ que la razón del término de su relación con Sebastián Lizarzaburu, fue porque él se habría cansado de la empresaria por su ‘mal carácter’.

Valeria Flórez, conductora del programa ‘Un Día en el Mall’ de Willax TV, señaló que Andrea San Martín participó del juego ‘Verdad o Mentira’ del programa ‘En Boca de Todos’, donde se le preguntó acerca de temas relacionados a su relación con Sebastián.

La empresaria fue consultada sobre el fin de su relación, preguntando si su temperamento fue la razón del por qué se separó de Sebastián Lizarzaburu, afirmando que así fue. La máquina soltó ‘Verdad’, sorprendiendo a todos en el set.

“Yo sí considero que con los años me volví una mujer súper... con ciertas expectativas con mi pareja. Sí, creo que soy una mujer exigente, he trabajado en televisión desde que tenía 24 años y he logrado muchísimas cosas y me siento orgullosa de mí y de la mujer en la que me he ido convirtiendo como madre y como mujer”, indicó Andrea San Martín.

Además, Andrea Arana comentó que la ex de Lizarzaburu confesó que fue responsable de la separación, pero igualmente intentó justificarse. “Puede que haya cambiado, pero siento que está siendo muy suavecita al hablar de Sebastián, siento que fue ella quien metió la pata en la relación”.