Andrea Montenegro perdió empleo como profesora de actuación tras ser acusada de hacer películas porno

Andrea Montenegro denunció que perdió su empleo como profesora de actuación luego de ser acusada de haber participado en películas pornográficas.

"Este fin de semana ha sido triste para mi familia. Un mujer en la que confiaba, me hirió profundamente. Puso en duda mis capacidades como artista, madre y profesional. Cuestionó mi camino de vida, mis elecciones y tachó mi pasado con el nombre de 'error'", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

La artista, quien ha protagonizado varios desnudos en diferentes producciones y sesiones de fotográficas, lamentó que estas vivencias la hayan perjudicado y que esa persona haya confundido su trabajo como 'contenido para adultos'.

"Acepto que seguramente he cometido errores, a los cuales aprendí a llamar experiencias, un nombre más esperanzador y que me conforta con la sensación de estar en derecho de vivir siguiendo a mi corazón. Esta mujer también es madre, es esposa, seguramente debe haberse arriesgado y equivocado como yo o como todas. Solo que ella no trabaja en televisión. Me quitó mi trabajo y mis alumnos, en los cuales tenía yo mucha fe. Pues si algo conozco desde hace más de 20 años es mi oficio sagrado de actriz. Ella no lo sabe, no me conoce, piensa que me dedico a oficios inmorales. Confundió mi trabajo con pornografía", continuó en su extensa manifestación.

Montenegro escribió que la mujer que la contrató aseguró que "era una mala imagen para su negocio" y "una mala influencia para los niños y jóvenes", adjetivos que la afectaron profundamente.

"Lo más triste es que se olvidó que soy tan madre como ella. Que hemos parido con sangre y dolor todas. Que todas las mujeres tenemos un pasado, que todas cometemos errores y nos olvidamos a veces de nuestro infinito poder de dadoras de vida. Se le olvidó que todas merecemos el mismo respeto. Que a ninguna de nosotras se nos debe cuestionar moralmente delante de nuestras hijas... Pues somos lo más sagrado que ellas tienen. Que ningún negocio justifica la discriminación ni la humillación de ningún ser humano. Mucho menos de una mujer que es mamá, ejemplo y sostén de un hogar, sea cual sea el pasado que haya tenido. Me duele la matriz. Me siento golpeada, duele más porque el golpe lo recibí de otra mujer. Que se siente mejor que las demás. Que se siente más moral o más decente. Dudo de tantas supuestas santidades", concluyó indignada.