Andrea Montenegro asegura que 'Colorina' no es una apología a la prostitución

¿Cómo asumes el interpretar a ‘La Muñeca’ en la telenovela

Colorina de América TV?

Estoy muy cómoda. Ella explota su sensualidad de manera natural porque es muy alegre. No es que ella va para ejercer el oficio (la prostitución) o estar en el cabaret, ella es así (alegre) todo el tiempo... Una actriz está lista para asumir cualquier reto, desde hacer un personaje de comedia hasta un personaje sensual y erótico. Una actriz está preparada para actuar en cualquier registro.

¿Qué opinas de las críticas que aseguran que la novela es una apología de la prostitución?

No debería ser una apología de nada, es lo que pienso. Tanto las novelas como el teatro u otro género artístico son una mirada a esta realidad, a este cabaret, y yo creo que pretender imponer la prostitución es llegar más allá. No debería ser así. No hubo esa intención ni de parte de las actrices ni de la producción. Es solo una mirada a la realidad que existe, nos guste o no.

¿Cómo te sientes de trabajar con Sheyla Rojas y Diana Sánchez, quienes debutan como actrices?

Nos sentimos superbién. Ellas son divinas, tienen talento y compartimos muy rico. La pasamos muy chévere y nos divertimos todas. Hemos formado como una comunidad que se llama ‘Las chicas del salón Kitty’... ¿Si tengo otras propuestas? Estoy haciendo la obra de teatro Vigilia de noche en el MALI y después haré microteatro. También espero ofertas del extranjero.