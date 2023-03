Andrea Luna reveló haber sido víctima de acoso callejero , luego de que un hombre le vociferará improperios en plena vía pública. La actriz señaló de que se estaba dirigiendo a los ensayos de la obra teatral que protagoniza, llamada ‘Jauría’, cuando un hombre, desde su auto, la empezó a acosar.

“Estaba caminando hacia mis ensayos de la obra ‘Jauría’, tranquila, repasando mis textos, y un sujeto desde su carro me grita ‘mamacita rica’, camino dos cuadras más y estaba estacionado, me dice ‘qué buena que estás’ y no sé qué cosas más”, fueron las palabras que indignaron a la también modelo.

La actriz señaló que, a raíz de esta situación, decidió tomarle una fotografía al sujeto que la acosaba, quien empezó a agredirla verbalmente. “Me dice ‘qué grabas serrana de m...’”, sostuvo la artista en entrevista con el diario Trome.

En esa línea, la intérprete reveló que es víctima de acoso callejero constantemente. “Estoy agotada. Este nivel de violencia existe todos los días. Es triste no hacer nada”, lamentó. Además, indicó que quisiera saber la identidad del individuo para tomar acciones legales.

Asimismo, la modelo utilizó sus redes sociales para exhibir al hombre que le habría acosado y gritado improperios en plena vía pública.

Finalmente, la actriz señaló que seguirá denunciando este tipo de actos. “Seguiré tomando fotos, denunciando y hablando si es necesario. Es muy triste vivir asustada y a la defensiva en una ciudad que debería ser segura para todos. Tengo derecho a caminar y vivir sin miedo”, escribió en sus historias de Instagram.