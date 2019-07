Andrea Luna cansada de los insultos por desnudo artístico: "La sociedad peruana es demasiada machista"

La actriz Andrea Luna constantemente es víctima de insultos irrespetuoso en sus redes sociales y uno de los últimos fue por el afiche de la obra teatral "La habitación azul", en la que aparece en topless.

Sin bien la pareja de Pietro Sibille comentó que los comentarios negativos le afectaron en un inicio, ahora ya los superó, pero asegura que nuestra sociedad no valora el arte, sino que son machistas.

"Me han insultado como han querido, con furia. Con esta obra me he dado cuenta de que la sociedad peruana es demasiada machista. Me resultó como un baldazo de agua fría porque sí pensé que lo iban a tomar como arte, como lo que es, pero algunas personas se fueron por otro lado", sostuvo la actriz.

Andrea Luna asumirá un nuevo reto en el reality 'Reinas del show', que dará inicio este sábado por América TV y estará bajo la conducción de Gisela Valcárcel.

TE PUEDE INTERESAR: