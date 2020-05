Hace unos días, un comentario de Magaly Medina pareció encender las alarmas de una posible rencilla entre ella y Andrea Llosa. Sin embargo, parece que esto tiene sin cuidado a la conductora de ‘Nunca Más'.

En una entrevista a Trome, Llosa dijo que no le molestó el comentario de Medina, quien en su momento comentó que preferiría que el noticiero conducido por Juliana Oxenford anteceda a su programa para que le deje un ‘buen colchón’ de audiencia.

“A estas alturas del partido estoy vieja para esas cosas... honestamente vivimos en democracia, cada quien es dueño de sus palabras, cada quien dice lo que quiera. Digamos que mi mundo está enfocado en mi trabajo y en mi familia, no me importa nada más”, dijo al ser consultada al respecto.

Sobre si existe alguna diferencia con la periodista de espectáculos, Andrea lo negó y dijo que solo está enfocada en su trabajo.

“No me interesa, estoy en otra etapa de mi vida, con todo lo que está pasando estoy enfocada en qué ‘miércoles’ vamos a hacer dentro de dos semanas con el tema del programa, pues es jodido trabajar en medio de esta situación. Nos va tan bien con ‘Nunca más’ y ‘Andrea’ que no me importa ese tipo de comentarios, no me molesta”, agregó.

