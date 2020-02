Todos tienen algo que decir. Tras la pública pelea mediática en tribunales entre el futbolista Jefferson Farfán y su expareja Melissa Klug por la pensión de alimentos para sus hijos Jeremy y Adriano; muchos personajes del medio local no se quedaron callados y dieron su punta de vista.

Esta vez fue Andrea Llosa, conductora de ‘Nunca más’, quien recalcó que si tuviera muchísimo dinero no escatimaría en dárselo a sus hijos para invertir en su futuro.

“Yo creo honestamente que si tienes mucho dinero, como Jefferson Farfán, dale todo a tus hijos. De verdad, me parece... no sé si la palabra (para Jefferson) es mezquindad, no sé cuánto le pasará de pensión y seguramente un niño no necesita. No todos tienen la misma condición económica porque no todos tienen el mismo padre, cada situación es diferente”, dijo la conductora en diálogo con el diario Ojo.

“No estaría pensando en ‘no, mejor no le voy a dar, le voy a dar menos’. No sé, estarían en el mejor colegio, en la mejor universidad, tendrían el mejor seguro de salud, me pondría a pensar en eso (...) para eso trabajamos los papás”, agregó.

Andrea Llosa, quien se dedica a denunciar injusticias y casos de violencia contra la mujer, recordó que aunque los padres se separen, siempre se mantendrá el vinculo con los hijos.

“Los padres se divorcian y los hijos no. Tus hijos van a ser tus hijos para toda tu vida (...) lamentablemente a veces el rencor te gana, la rabia te gana”, finalizó.

“Si debo quitarle a mis nietos, lo haré”

Todo esto ocurrió después que Doña Charo arremetiera en contra de Klug y pusiera en tela de juicio su labor como madre.

Doña Charo reveló audios de Melissa Klug insultando a Jefferson Farfán

"Si tengo que quitarle a mis nietos, lo voy a hacer, mientras no los eduque como debe ser y les de valores. Le está enseñando a ser materialistas”,

Horas antes de la difusión de los audios, donde Klug le pide al futbolista comida para sus hijos porque ella estaba de fiesta con sus amigas, la chalaca aseguró que estas acciones de la familia de Farfán afectan a lo niños.

“Yo sigo con la bandera de la paz, pero ellos no quieren tomar conciencia. Yo llegaré hasta lo último porque ya no es maltrato psicológico hacia mí. Ya están yendo contra mis hijos y si ellos sus traumas no los han superado, no permitiré que les hagan daño a (Adriano y Jeremy) de ninguna manera. Porque para hacer todo lo que hacen es no tener la mínima consideración a su propia sangre. pobre gente llena de odio y de rabia. Son corazones que no han aprendido a sanar. Pero yo voy a ir hasta el final", señaló a Ojo.

Asimismo, Klug señaló que Guadalupe solo quiere manchar su honra y que los audios en mención no pueden poner en peligro la tenencia de sus hijos.

"Ella quiere manchar mi honra, ¿tanto le afectó que le diga la verdad y que muestre que no ve a sus nietos? Tengo cámaras en la puerta de mi casa y está grabado cada vez que iba a mi casa. Se ve que le dolió la verdad”, precisó.