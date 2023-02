En el progama de los sábados por la noche ‘JB en ATV’, las conductoras de televisión Andrea Llosa y Pamela Vértiz fueron protagonistas de un cómico momento en el que bromearon entre sí. El segmento denominado ‘Las 5 cosas que no me gustan de ti’ albergó las críticas que se dijeron las dos amigas, entre las que resaltó lo que Llosa le increpó a Vértiz: “Lo que no me gusta de ti es que tu matrimonio haya durado más que el mío”, dijo en son de broma.

Todo el segmento en el que ambas presentadoras de televisón participaron fue llevado con buenos ánimos, demostrando el gran cariño que se tienen entre sí. Empezaron bromeando con su estilo de vida, las rutinas de ejercicio que realizan y los detalles de sus programas ‘Nunca más’ y ‘Día D’ hasta que llegaron a un tono más personal.

Primero, Vértiz le dijo a Llosa que ‘sólo le falta tener un programa los sábados’ haciendo referencia al éxito que está teniendo Andrea con sus producciones ‘Nunca más’ y ‘Andrea’. La efusiva presentadora respondió que ‘cada vez que Día D pierde con su programa ustedes dicen que fue un empate’.

Finalmente, Andrea le dijo a Pamela que lo que no le gustaba de ella era que su matrimonio duró mas que el suyo, para luego reír a carcajadas y abrazar a su amiga. Las dos tomaron con humor la actuación y pasaron un buen momento juntas.

