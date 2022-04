André Silva formará parte de la celebración por los 50 años de vida artística de Los Kjarkas y mostrará su versatilidad para el canto interpretando “Wayayay”, un clásico de la agrupación boliviana en el evento que se realizará el 7 de abril en el Teatro Municipal.

El popular actor de televisión, teatro y cine se siente muy emocionado con la tarea que se le ha encomendado y con la que además deja en evidencia el encuentro generacional con la emblemática conformación artística.

“En gran medida todos somos admiradores de Los Kjarkas, hemos crecido escuchando su música que es maravillosa, que nos trae muchos recuerdos y sobre todo nos enseña a valorar el canto del pueblo, de esa poesía que se ha hecho música”, dijo.

Silva lleva muchos años en el mundo de la actuación y es precisamente la ficción la que también le ha permitido descubrir y poner en evidencia su afinidad por el canto y la música. Y ahora se apresta a interactuar musicalmente y en la vida real nada menos que con Los Kjarkas.

“Tengo el honor de formar parte de esta celebración y no saben la emoción que me embarga. Es que Los Kjarkas son una institución musical, su música ha traspasado fronteras, ha recorrido todo el mundo. Voy a cantar uno de sus temas: Wayayay, que además me gusta muchísimo”, agregó.

Por otro lado, André Silva reveló -sin ahondar en detalles- que ya se está preparando para volver a interpretar al ‘León de la cumbia’ en la segunda parte de la exitosa telenovela “Luz de luna”.

MÁS CONCIERTOS

Además de los shows en el Teatro Municipal y Estadio Nacional el 7 y 16 de abril, respectivamente y cuyas entradas ya están a la venta en Teleticket, Los Kjarkas también recorrerán ciudades del interior como: Huancavelica, Huancayo, Ayacucho, Huaraz, Chimbote y Trujillo.

