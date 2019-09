No quiere saber nada de ella. André Castañeda, expareja de Paula ‘Poly’ Ávila, no reaccionó bien tras enterarse que la modelo argentina ha oficializado su romance con el periodista deportivo Michael Succar a través de las redes sociales.

El excombatiente, con quien Poly mantuvo una larga relación amorosa plagada de altibajos, declaró “no le interesa” que la joven esté rehaciendo su vida sentimental e incluso aseguró que no le desea lo mejor.

“Lo mejor se lo deseo a todo el mundo, pero a Poly no tanto porque es una persona a quien nunca la pude entender. Tiene cada cosa extraña que a veces te saca de cuadro, pero ojalá le vaya bien. No es que me entusiasme desearle lo mejor", declaró en exclusiva a Trome.

Al parecer, André Castañeda todavía no supera algunas heridas de su relación con Poly, quien de acuerdo con su testimonio, lo decepcionó. “A mí me falló mucho, como persona y amiga. Ya no estoy con ella hace dos años, pero como persona y ser humano no la tengo muy arriba. Al chico (Michael Succar) sí le deseo suerte”, refirió.

Poly Ávila confirmaría romance con Michael Succar.

Paula Ávila y Michael Succar han utilizado sus redes sociales para compartir fotografías de ellos juntos disfrutando de las maravillas de Tarapoto, destino al que fueron a vacacionar. De esta manera, ambos han oficializado su relación ante sus seguidores, quienes les desearon lo mejor en esta nueva etapa.

ROMANCE CAÓTICO

André Castañeda y Poly Ávila se conocieron en Combate y mantuvieron una larga relación que muchos personajes de la farándula consideraron “tóxica”.

Una de las figuras de televisión que más criticó el romance fue Alexandra Méndez ‘La chama’, quien durante su participación en ‘El valor de la verdad’, reveló que no confía en André Castañeda, porque el ex novio de la modelo argentina le pegaba y la trataba mal delante de otras personas y en lugares públicos.

“Él la trataba horrible, ‘Poly’ cayó en una depresión, ver a tu amiga así es feo y triste”, finalizó, asegurando que había violencia física y psicológica porque Castañeda era una persona celosa.

Quien tampoco quiere a André Castañeda es Nicola Porcella. Recordemos que fue él quien acusó al chico ‘reality’ de organizar la famosa ‘Fiesta del terror de Asia', donde presuntamente ‘Poly’ Ávila fue drogada.