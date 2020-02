Anahí de Cárdenas ironizó con los comentarios que hicieron invitadas en ‘Mujeres al Mando’ sobre el look que ‘lució’ en la alfombra roja de la película ‘No me digas solterona’.

“Me gusta mucho el turbante, me parece súper original, pero el saco no porque es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”, dijo una de ellas.

La siguiente opinó que “cada una puede tener un estilo propio, pero debes ir acorde a ciertos códigos de vestimenta para un evento”.

“A mí me encantaron los labios rojos, me encantó el turbante, está muy de moda, va con ella, no patinó, para mí sí va”, comentó la tercera y quien provocó la respuesta de la actriz nacional.

(Video Latina)

LA RESPUESTA DE ANAHÍ

“En serio? A ver... no me queda de otra jajaja. Qué suerte que el turbante esté de moda", indicó de Cárdenas y agregó finalmente que empezará “a hacer vendas, yesos y muletas fashion, vías de colores y catéteres port glow in the dark”.

