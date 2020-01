Anahí de Cárdenas, a través de su cuenta de Instagram, compartió un reflexivo mensaje sobre su lucha contra el cáncer de mama. Por intermedio de su red social, la actriz resaltó lo importante que es pedir ayuda cuando uno se enfrenta un problema.

Además, la intérprete señaló que también es importante “saber” pedir ayuda y tener en cuenta a quién se la pedirás.

“El otro día leí el extracto de un escrito o entrevista, hecha a una mujer sobreviviente de cáncer. ‘No me gusta que me digan guerrera, no soy mas fuerte que nadie. Lo único que soy es una persona común, con un equipo extraordinario detrás. Los doctores, enfermeras, familia y círculo cercano de apoyo son los que hacen que yo, pueda sobrellevar esto’. Y tiene toda la razón. Es importante pedir ayuda. Saber pedirla, y a quién pedirla. Todos tenemos relaciones diferentes, ya sean afectivas, o de amistad, familiares, etc. Muchas veces encontraremos apoyo en los lugares menos inesperados, y otras veces, solo tenemos que pedir en el lugar más obvio de todos: en casa”, escribió Anahí.

Su publicación, que está acompañada de una fotografía suya, ha generado miles de reacciones por parte de sus seguidores, quienes la alentaron a continuar luchando y vencer el mal que la aqueja.

“Aprender a usar nuestras palabras para abrir el diálogo, la persona a la que le vas a pedir ayuda no es adivino, ni brujo. Si uno no comunica lo que quiere, pues, a no ser de que la persona que tienes a frente sea telepata, probablemente tu pedido no llegará a ningún lado. Recordar siempre hablar desde un lugar de amor, más no de queja. La otra persona se verá siempre más receptiva ante el amor que ante alguna queja o reproche. Busca tu acción transitiva (como decimos los actores) y aplícala”, concluyó.