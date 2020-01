Anahí de Cárdenas compartió un nuevo mensaje sobre el tratamiento de quimioterapia que lleva para superar el cáncer de mama. En la misiva, la actriz contó pormenores del episodio que resultó ser penoso para su estado de salud.

“Creo que mi cara expresa todo lo que estoy sintiendo. Nauseas. No han parado las náuseas desde anoche. Me han medicado y todo, pero la medicación me duerme y cuando me levanto, mas náuseas. Tengo todo mi kit anti náuseas, pero aun así #náuseas”, señaló.

Sin embargo, añadió que lo peor ya está pasando como las náuseas.

“Felizmente ya me empece a sentir mejor, pero pase una mañana fatal. Uno puede tener toda la disposición del mundo, pero por lo menos a mí, las nauseas me inhabilitan por completo. Por lo menos ya sé que fue lo que me dio nauseas así que #tramal nunca más”, indicó.

La actriz de ‘Asu Madre’ confesó en noviembre de 2019 que padecía cáncer de mama pero que había decidido enfrentarlo con el mejor humor y ánimo posible para contrarrestar sus efectos.