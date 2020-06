Hace unos días Anahí de Cárdenas compartió con sus seguidores la última etapa de su tratamiento para vencer el cáncer de mama. Con mucha emoción, la actriz pudo tocar la campana que representa la victoria para los pacientes que vencen esta enfermedad.

Ahora, De Cárdenas quiso comentar cómo fueron los días posteriores al término del proceso de quimioterapias al que se sometió y explicó que pensó que inmediatamente recuperaría la energía, pero, según contó en su cuenta de Instagram, no fue así.

“Yo pensé que después de mi quimioterapia o el siguiente lunes después de mi quimioterapia iba a estar ... no, así no sucede. Estoy todavía con rezagos de la ‘quimio’ con dolor de cuerpo, de piernas. Ya se me cayeron las pestañas, el pelo me está creciendo thriller”, señaló.

La artista; sin embargo,mostró su buena disposición para continuar su recuperación y agregó que viene realizando terapias y mejorando su alimentación para recuperar sus defensas que se encuentran bajas aún.

“Hay que tener paciencia con uno mismo y con su cuerpo y por eso es que estoy yendo a terapia,estoy haciendo terapia física, estoy cuidándome y estoy tratando de hacer un poquito de deporte y me han pateado la toma de pastillas hasta el siguiente mes porque mis defensas están un poco bajas” agregó.

