En medio de su lucha contra el cáncer de mama, la actriz Anahí de Cárdenas compartió un poderoso mensaje en torno a la salud como derecho y pidió más programas a favor del bienestar de todos los peruanos. Eso sí, aclaró que no intenta hacer política con su reciente misiva en Instagram.

“El cáncer no discrimina. La salud es un derecho. Todos deberíamos tener acceso a un servicio de salud de primera. No solo los que pagamos por uno. Claro que hay programas de salud para todos, lo sé, pero deberían haber más. No quiero hacer esto político, solo abrir la boca para que el grito que miles ya están dando se haga un poquito más fuerte”, señaló de Cárdenas y agregó los hashtag #lasaludesunderecho #fuckcancer #menospromesasmasrealidades.

Una fotografía muy especial acompañó el mensaje de la actriz. Se trata de una sesión en la que posó tras haberse realizado a una masectomía.

“EL CÁNCER NO DISCRIMINA”

La actriz de ‘Dioses’ y ‘Asu Madre’ señaló que “el cáncer no discrimina” y que ocurre más de lo que imaginamos aunque nadie piensa que será víctima de esta enfermedad.

“Ni yo. Uno nunca piensa que estas cosas le podrían pasar a uno. Yo jamás me imagine tener que pasar por este proceso tan agotador, tanto físico como emocionalmente, creo que nadie se lo imagina, nunca. Pero pasa, pasa mas de lo que debería de suceder y deberíamos estar mas preparados”, manifestó.

Así también agradeció públicamente a su madre por haber adquirido un seguro privado contra el cáncer, el mismo que ella ahora hace uso para contrarrestar esta enfermedad.