Nada la detiene. Anahí de Cárdenas, quien actualmente se enfrenta en una dura batalla contra el cáncer de mama, no ha paralizado sus actividades artísticas y compartió con sus seguidores que temrminó de escribir una obra teatral.

La reconocida actriz peruana hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, donde publica los detalles de su recuperación, datos sobre el tratamiento al que se está sometiendo y consejos sobre el cuidado emocional que tiene para enfrentar su condición.

De igual forma, también anunció su regreso a las tablas en la obra ‘Té de tías’, producida por Pedro Iturria, a quien le ha encomendado la tarea de revisar el texto que se dedicó a elaborar durante este tiempo.

“He escrito una obra nueva... Bueno la escribí hace tiempo, pero creo que es hora de que vea la luz! Pedro Iturria ya te la mande, no me ignores. Pedrito es mi productor estrella, él ha producido 'Té de tías’, que pronto será repuesta este año. ¡Nuevamente! Así para los que no han visto esta es su oportunidad. Pronto tendremos fecha de estreno... ¡Estén atentos!”, escribió.

Como se recuerda, Anahí de Cárdenas está pasando por un tratamiento que ha incluido la extirpación del tumor que tenía en el seno. Ella se encuentra visiblemente más delgada pero con los ánimos al tope, demostrando que está dispuesta a combatir su enfermedad y superar su propios miedos.

“Si uno se cree enfermo, estará enfermo. Si uno se cree sano, estará sano. Por tanto me amo, me acepto, confío en el proceso del universo y estoy a salvo. Cambia la narrativa”, escribió hace poco la exmodelo, demostrando que está lista para los retos que la vida le traerá este 2020.

