Ha pasado un mes desde que la actriz peruana Anahí de Cárdenas , recordada por sus roles protagónicos en “Dioses” y “Máncora”, reveló en sus redes sociales que el pasado 4 de noviembre fue diagnosticada con cáncer de mama. Días después se sometió a una intervención quirúrgica para remover la neoplasia de su cuerpo.

Anahí de Cárdenas ha encontrado en las redes sociales una manera de desahogarse, pero también compartir con sus seguidores y con otros pacientes cómo es que enfrenta día a día los tratamientos a los que se somete para erradicar su cáncer.

Este martes decidió publicar en su Instagram una foto en la que luce su cicatriz en el pecho como un trofeo de guerra, como una prueba de que venció una de las tantas batallas que la vida le tiene preparada.

“Pensé bastante antes de subir esta foto. Lo comenté con una amiga antes de hacerlo. Me dijo, hazlo, nos estas enseñando a tod@s mucho. A lo que le pregunte : ¿y a mí? Me falta una teta. Y sí, me falta una teta. Pasé tantos años de mi vida adulta mirándome las tetas, descontenta por sus diferencias, molesta con mi cuerpo por no ser perfecto y ahora, solo tengo una”, reflexionó Anahí.

Fue entonces que le pidió a su novio que le tomara una foto para volver a reconocer su cuerpo: “Ayer la vi y dije: mierda, que lindas eran mis tetas. Tantos años que me la pasé juzgándome”.

Así fue como Anahí de Cárdenas decidió hacer esta sesión fotográfica porque es una manera de “empezar a quererme nuevamente, pero ahora más bonito, sin juzgarme”. La actriz empezará pronto con la quimioterapia y con ello nuevos cambios que ya nos estará relatando mediante sus redes sociales.