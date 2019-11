Una guerrera. Anahí de Cárdenas usó sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre su actual estado de salud, tras anunciar hace unos días que padecía de cáncer de mama.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 36 años reveló que salió bien de su primera intervención quirúrgica, que es parte del tratamiento que debe recibir para eliminar las células cancerígenas de su cuerpo.

En la instantánea, se observa a Anahí con el torso vendado, zona donde habría sido operada. “¡Ya salí! Me siento súper bien, serán los analgésicos probablemente, pero claramente tomándome las cosas con calma. El doctor me dijo que a las 6:00 p.m. me paran, si quiera para dar una vueltita a mi cama, porque ‘la cama mata’”, se lee en la descripción.

La exintegrante de ‘Al Fondo Hay Sitio’ añadió que se encuentra a la espera de los nuevos exámenes para saber cuál será el siguiente procedimiento. Asimismo, no dudó en agradecer a los médicos que vienen acompañándola en este proceso.

“¡El ganglio salió sano! ¡Así que ahora se hace el examen de #oncotype para ver que sigue! ¡Gracias por sus mensajes, los quiero! ¡Gracias al Dr. Vigil, el Dr. Gómez, el Dr. López y el Dr. anestesiólogo que ahorita estoy con laguna y no recuerdo su nombre y todo el staff médico que me ha tratado con tanto cariño! ¡Son todos unos cracks!”, agregó.

La publicación ya ha superado los 60 mil ‘me gusta’ y los internautas no han dejado de dedicarle mensaje positivos y deseando su pronta recuperación.

LE BRINDAN SU APOYO

Bien dicen que el apoyo emocional es fundamental para la recuperación de un paciente con cáncer. Eso, Anahí tiene de sobra. Sus colegas -y amigos- actores, como Gisela Ponce de León, Cesar Ritter y Tatiana Astengo fueron los primeros en solidarizarse con ello y le enviaron sus mejores deseos.

Por su parte, sus amigas de la vida le organizaron un almuerzo para, como dice ella, “celebrar la vida y la salud”. El emotivo encuentro fue a poco tiempo de comenzar su tratamiento.