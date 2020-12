El pasado lunes 30 de noviembre empezó una nueva aventura para Mathias Brivio, quien estrenó su late show “Mas vale tarde” por las pantallas de Latina Televisión. El formato tuvo como madrina especial a la reconocida actriz Anahí de Cardenas.

Waldir Saenz, Jayo Legario y Peter Arévalo, también fueron parte del programa ya que analizaron la dura etapa que atraviesa Alianza Lima tras haber descendido a segunda en el último fin de semana, una situación que los hinchas del club blanquiazul tienen muy tristes.

“Estoy muy, pero muy feliz que (Anahí de Cárdenas) esté con nosotros en este primer programa, y sea la madrina por lo que ella ha representado para muchas personas, que han tenido que vivir con esta terrible enfermedad llamada cáncer”, dijo Mathías Brivio al iniciar su nuevo programa.

“Todos hemos atravesado por el cáncer, algunos lo han tenido o algún familiar lo ha padecido y tú te has convertido en una motivación para muchos”, precisó el conductor del nuevo late show de Latina.

“En realidad fue una motivación bien egoísta, porque lo hice para mí, porque estoy acostumbrada a dialogar a hacer terapia, y he aprendido que cuando nos sentimos abrumados, ansiosos y estamos como una tetera a punto de hervir, si uno habla y verbaliza lo que está sintiendo saca el problema de adentro suyo”, respondió Anahí.

“En mi primera quimioterapia perdí 5 kilos, no podía comer nada, no podía ver comida, el doctor me decía come lo que quieras con tal que te alimentes, te necesito fuerte. Mi familia ha sido mi roca, en realidad todo lo que he podido hacer es gracias a ellos, mis amigos también quienes han estado allí animándome”, añadió.

“Mas vale tarde”, es el nuevo programa de Mathias Brivio y se emite por Latina televisión de lunes a jueves después de 90 noche.

