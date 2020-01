¡Se unió a la tendencia! Anahí de Cárdenas, quien se encuentra batallando contra el cáncer y compartiendo su valiente lucha, sorprendió a sus seguidores uniéndose a la popular red social TikTok.

La recordada actriz hizo el anuncio a través de Instagram, donde publicó un divertido video en donde imita a una chica “pituca” en una original parodia que ha causado sensación.

“Si no puedes con ellos úneteles. ¡Gracias a las chicas de #tiktok por crear esto, e inspirarme a hacer el mío! El video original de las limeñitas lo encontré anoche en Twitter! Unos chicos comentaban que a unas adolescentes las estaban buleando por hacer un video parodiando su vida en Asia, como yo soy una ciudadana veterana de eisha tuve que hacer mi propia versión”, escribió.

Anahí viene combatiendo un cáncer que hasta el momento ha causado algunos cambios visibles en su cuerpo. Con bastante optimismo y mucha fuerza por mejorar, la exmodelo comparte su testimonio y ofrece algunos consejos sobre cómo sobrellevar esta dura etapa.

“Estoy eternamente agradecida por mi madre que tuvo la visión de adquirir un seguro oncológico privado, pero no todo el mundo es como mi madre. Ni yo. Uno nunca piensa que estas cosas le podrían pasar a uno. Yo jamás me imagine tener que pasar por este proceso tan agotador, tanto físico como emocionalmente, creo que nadie se lo imagina, nunca.Pero pasa, pasa mas de lo que debería de suceder y deberíamos estar mas preparados. El cáncer no discrimina”, reveló recientemente.