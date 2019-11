La actriz peruana Anahí de Cárdenas , recordada por sus roles protagónicos en “Dioses” y “Máncora”, reveló en sus redes sociales que el pasado 4 de noviembre fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse un chequeo médico anual.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de “Asu Mare” compartió un video donde contó a sus seguidores cómo se enteró de la noticia.

“No es algo que en un momento de mi vida pensé estar compartiendo, pero para mí es bueno compartirlo porque me va a ayudar a procesar lo que está sucediendo y, quizás, ayudar a otras mujeres y hombres. El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, manifiesta la actriz.

Asimismo, Anahí de Cárdenas señaló que debió hacerse una tomografía y una biopsia, en la que se determinó que padece carcicoma infiltrante, además de otros exámenes que le permiten tratar dicho mal.

En todo momento, la actriz indicó que mantiene viva la esperanza de superar esta enfermedad. También pidió respeto a la manera en que afronta la noticia.

“De antemano, quiero pedir disculpas si estoy sonando un poco fría con el tema, pero nada, cada uno tiene su proceso y lo maneja como puede. Este es el mío”, escribió.