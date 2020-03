Anahí de Cárdenas fue víctima de lamentables 'memes’ que se burlaban del cáncer de mama que padece. A través de Instagram, la actriz hizo público que tiene conocimiento de las imágenes y confesó que cuando las vio, lloro amargamente.

De acuerdo con la modelo, las gráficas circulan en un grupo de Facebook integrado por alumnos de una conocida universidad. Lamentó que estas personas se burlen de su aspecto físico pese al difícil momento que atraviesa.

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en fb que esta haciendo “memes” burlándose de mí. Me mandaron los ‘memes’. Los vi. Me hicieron llorar. Si, me hicieron llorar. El que diga que nunca se ha reído de un 'meme’ cruel, esta mintiendo. Yo me he reído más de una vez de cosas de las que no debería de haberme reído. Tengo un humor bastante negro y la gente que me conoce lo sabe. Pero el verme ser la protagonista de un ‘meme’, que no sirve para más que burlarse de mi aspecto físico, en un momento de enfermedad que claramente yo no escogí, me pareció cruel”, escribió.

“Siempre hay un lado positivo, y un lado negativo para todo. Las burlas no son lo peor ni será lo peor que me va a pasar en la vida. Ni si quiera el cáncer será lo peor ni lo mejor de mi vida. Pero lo que sí, ambas cosas son motivos para reflexionar. Qué queremos, dónde estamos, dónde ponemos nuestra atención, y como lidiamos con las desgracias, propias y ajenas. Nuestra falta de compañerismo, empatía y sentido de comunidad", continúa la extensa reflexión.

“Me da pena yo ser el centro de estas burlas, claro que si, me indigna, claro que si... pero mucho no puedo hacer al respecto más que reflexionar, visibilizarlo, y quizás hacerlos pensar dos veces antes de compartir algo cruel que va a herir a alguien”, refirió.

Anahí de Cárdenas confesó que sabía quienes eran las personas que compartieron los memes, pero sostuvo que no hará públicos sus nombres porque no quiere “fregarlos”. “Espero de todo corazón que despierten en algún momento”, escribió.