Anahí de Cárdenas volvió a compartir noticias sobre su estado de salud en su espacio conocido como “Desayuno japonés”. Esta vez la actriz contó que se someterá a una doble operación como parte de su tratamiento para el cáncer de mama.

“Me tienen que hacer una reconstrucción de mama derecha y me voy a hacer una mastectomía de la mama izquierda y reconstrucción también. Estoy nerviosa, con miedo, pero contenta porque todo va a salir bien ya que todo es en pro de mi salud y por mi integridad emocional”, señaló en el video que compartió en Instagram.

Cabe señalar que la mastectomía consiste en retirar parte del tejido mamario. Del mismo modo, la protagonista de “No me digas solterona”, animó a sus seguidores a realizarse chequeos preventivos.

“El cáncer de mama, si es detectado a tiempo, es un 95% curable, es un número alto. Pero lamentablemente en nuestro país, es la causa número dos de muertes”, sentenció.

“Es un signo de respeto, de yo me cuido, yo me quiero, hacernos nuestro chequeo es justamente eso, un auto chequeo. No toma mucho tiempo, háganlo a conciencia, con paciencia y si sienten algo, no tengan miedo, es probable que se puedan curar si van al médico”, aconsejó a sus seguidores.

“El cáncer de mama ha sido una montaña rusa que está llegando a su final. Háganse su auto examen. No seamos una estadística mas. El cáncer de mama encontrado a tiempo se puede curar”, comentó en la descripción del video.

VIDEO RECOMENDADO

Anahí de Cárdenas lanza nuevo tema “Calei”

Anahí de Cárdenas lanza nuevo tema “Calei” (04/06/20)