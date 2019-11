Luego de que hace unos días revelara a través de su cuenta de Instagram que padece de cáncer a la mama, la actriz Anahí de Cárdenas agradeció los mensajes de solidaridad que ha recibido durante estos días por parte de sus amigos y seguidores.

Asimismo la artista se mostró optimista y confiada en que podrá superar esta enfermedad, esto en la última publicación que hizo en la mencionada red social.

“Así me quiero siempre, despeinada y sonriente! Gracias por todos los mensajes de apoyo que me han mandado. Estoy realmente emocionada, como les dije en mis historias. No tengo duda de que con el apoyo de mi familia y de la gente que me quiere como ustedes, voy a salir adelante! Muchas, muchas, muchas gracias”, escribió Anahí.

El pasado fin de semana en su Instagram la actriz colgó un vídeo en el que contaba que le diagnosticaron cáncer de mama. “El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, decía en una parte del vídeo.

En el clip, Anahí de Cárdenas también detallaba que primero detectó que tenía un bulto en su pecho derecho, luego se realizó una mamografía y resonancia magnética, y después de hacerse una tomografía y biopsia le diagnosticaron carcinoma infiltrante.