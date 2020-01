“Noticias no tan buenas, pero todo se supera”. Con estas palabras Anahí de Cárdenas hizo público que le habían diagnosticado cáncer de mama, una enfermedad que solo en 2008 cobró la vida de 52 mil mujeres en América Latina.

Era 9 de noviembre de 2019. La actriz anunció a través de un video que no daría entrevistas hasta sentirse preparada y así viene cumpliendo. En lugar de ello, trabaja en fortalecer su cuerpo y espíritu de guerrera.

Pese a lo duro del tratamiento, no ha abandonado su trabajo ni su carrera porque se le ha quedado grabada la frase de su doctor: “la cama mata”. Tal y como lo comparte en su cuenta de Instagram, la condición que le ha tocado vivir la ha motivado a la reflexión y a seguir disfrutando de la vida.

Es por eso que tras cada quimioterapia o tratamiento de hidratración, se toma unos minutos para compartir con sus seguidores mensajes de esperanza para aquellas personas que pasan lo mismo que ella o que tienen familiares luchando contra este mal.

Estos son los poderosos mensajes que ha enviado desde que le diagnosticaron cáncer de mama:

1. Si, la estoy pasando mal, si estoy con dolor, si esto es una mierda, si parezco un alien, mitad calva, mitad no, pero no soy débil, no me doy por vencida, y esta mierda no me va a tumbar a mi. Ni a ti. Ni a ninguno de nosotros que está pasando por algo difícil, sea cual sea el problema. Míralo a la cara y dile: te metiste con la persona equivocada”.

2. El cáncer no discrimina. La SALUD es un derecho. Todos deberíamos tener acceso a un servicio de salud de primera. No solo los que pagamos por uno. No solo los que pagamos por uno. Claro que hay programas de salud para todos, lo sé, pero deberían haber más. No quiero hacer esto político, solo abrir la boca para que el grito que miles ya están dando se haga un poquito mas fuerte".

3. “La realidad se transforma de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Si uno se cree enfermo, estará enfermo. Si uno se cree sano, estará sano. Por tanto me amo, me acepto, confío en el proceso del universo y estoy a salvo. Cambia la narrativa”.

4. “A veces con la excusa de que estamos ‘enfermos’, dejamos de hacer muchas cosas, o culpamos a nuestro cuerpo de nuestras ‘necesidades fisiológicas’ cuando en realidad son engreimientos emocionales. Aprender a distinguirlas es la clave”.

5. “Aquí estamos, ya casi sin pelo, sin teta y ojerosa, pero agradecida por que sé que de esta salgo mas fuerte que nunca. ¡La mujer maravilla no tiene nada que yo no tenga!”.

6. “Por mas de que este sea un proceso complicado, le agradezco al universo por darme esta oportunidad de crecer, de aprender a ver la vida de otra manera y de haberme dado las herramientas para poder hacer de este, un proceso mas llevadero. ¡Encuentra tu pasión, la que fuere, y practícala! ¡Haz un habito de ella!”

7. “Encuentra tus pilares de apoyo. A veces la gente más cercana a nosotros no puede apoyarnos por que se ven inmersos en el caos de las emociones que saca a la luz esta enfermedad, porque cuando a uno le da cáncer, le da cáncer a todos a su alrededor. No es fácil ser el que apoya tampoco, nadie nace con un manual bajo el brazo”.

8. “A veces pasa, que tampoco queremos el apoyo. Queremos que nos dejen solos un rato y que nadie pregunte que viene luego. Entonces, hay que ser respetuosos. Respetuosos del espacio, de las necesidades y de las emociones de cada uno. Es un aprendizaje”.

9. “Desde esta pequeña plataforma estoy contando mi historia, y si es que a alguien le resuena y por ahí ayudo, pues, tarea cumplida. No soy un super humano, ni una super mujer. Solo estoy tratando de darle visibilidad a una enfermedad de la que no se habla mas que un mes al año”.

10. “Esto, como todo en la vida, para mí, es un aprendizaje. Para mí y para todo mi entorno”.

11. “Aunque no lo crean el arreglarse un poquito ayuda al estado de ánimo... el verse bien hace que uno se sienta bien. ¡No te quedes en tu cama! Ponte linda y a la calle, ¡que el tiempo pasa y no regresa!”

12. “Eres una mujer fuerte, y que nadie te diga lo contrario! Nunca te amilanes ante las adversidades, con la cabeza en alto y el corazón abierto, enfrentémonos a los retos que nos da la vida. Tomemos cada amenaza, como una oportunidad de crecer como seres humanos”.

13. “Esta bien estar triste. Es normal. Pero levántate. Levántate. Soy una persona afortunada. Me ha tocado algo medianamente fácil y hay gente que no tiene las mismas facilidades que he tenido yo. Que no tiene un seguro, que no tiene un soporte familiar, o simplemente la pasa peor“.

14. “Hay que sentirse afortunados de tener vida. Lo escribo y no solo lo escribo para ustedes, si no también para mi. Yo puedo. Yo puedo“.

15. “Estoy haciendo lo que me gusta, y cuando no estoy trabajando, estoy descansando y recuperándome!No porque tenga cancer significa que me tengo que postrar en una cama a esperar mi muerte. NO”.