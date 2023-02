No se calla más. Ana Paula Consorte, pareja del delantero peruano Paolo Guerrero, se pronunció por primera vez respecto a la relación que tiene con su suegra, la conocida Doña Peta, generando cierta polémica con sus declaraciones.

Y es que la modelo se encuentra embarazada del ‘Depredador’, algo que no tiene muy contenta a Petronila Gonzáles, madre del futbolista.

“Yo eso me mantengo bien al margen, eso me lo dejan en mi corazón, yo lo sé, lo que siento y lo que tengo y ahí no más”, dijo la popular Doña Peta, en relación a su hijo y su pareja.

Ante ello, la modelo brasileña, en una entrevista con ‘Amor y Fuego’, fue consultada por las declaraciones de su suegra y su respuesta fue tajante.

“No me sorprende, cada uno dice lo que quiere y lo que entiende como correcto. Soy feliz con Paolo, eso es lo que importa”, aseveró.

“No tengo mucho contacto con ella, es una persona muy querida y me trato muy bien cuando estuvimos juntos, al igual que toda la familia de Paolo, hermanos, tías, primos”, indicó, poniendo paños fríos al asunto.

