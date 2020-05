La cantante Amy Gutiérrez y el productor Sergio George revelaron en la última edición de “América Hoy” que están trabajando en un nuevo proyecto que no se ha visto en el mundo de la música latina.

Desde hace meses los rumores sobre una colaboración musical entre ambos crecían. Ahora George señala que está preparando un proyecto diferente a la salsa o baladas, por lo que confía en el talento de la chalaca.

“Hace rato que he puesto en la mira a Amy y estamos trabajando en algo, a ver qué pasa”, afirmó. Según George, la cantante de 21 años interpretará un género nuevo para ella y se trata de algo que nunca se ha hecho en la música latina.

“Estamos trabajando en algo que no es salsa. Le dije a Amy: ‘Yo te veo más allá’. No es balada, pero va a ser otra cosa. Y es un reto mío, yo quiero hacer algo musicalmente que no se ha hecho en el mundo latino y puede que Amy sea la primera artista que pegue en ese género nuevo”, añadió.

Por su lado, Amy agradeció la confianza. “Yo quiero decir personalmente que gracias por la confianza. Mis papás están muy felices y ellos no pueden creer que esté trabajando con un maestro como es Sergio”, contestó la joven.

Cabe señalar que la semana pasada se conoció que Sergio George trabajaría con Daniela Darcourt, quien grabará un dueto con Tito Nieves.

