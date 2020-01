La salsera Amy Gutierrez no pudo contener las lágrimas tras anunciarle a sus seguidores que, luego de mucho esfuerzo, por fin era dueña de su primer departamento.

“No lo puedo creer. Ya es mío, pero wow no lo puedo creer y me emociono mucho porque no saben todo lo que he tenido que pasar", dijo a través de su cuenta de Instagram.

"Este es un sueño que yo no pensaba cumplirlo, era un sueño inalcanzable, que estaba demasiado alto para lo que yo tenía económicamente”, agregó.

Amy se animó a hacer un ‘house tour’ por su nueva vivienda, señaló además que este logro también es de sus padres, quienes la apoyaron desde el primer momento que decidió dedicarse a la música.

“Estos son los días más maravillosos para mí. Voy a empezar a mudarme, en un nuevo hogar, en un nuevo año”, finalizó.

Amy Gutierrez muestra su nuevo departamento- Diario OJO