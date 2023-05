Ampayan a cómico Jefferson Prince entrando a un hotel con actriz porno pese a estar casado

El cómico ambulante Jefferson Prince Vásquez Díaz se convirtió en el nuevo protagonista de un ‘ampay’ de Magaly Medina, y fue captado ingresando a un hotel con una conocida actriz de contenido para adulto pese a estar casado.

El compañero de Dayanita, quien alcanzó la fama por sus shows en la alameda Chabuca Granda y por su participación en ‘La casa de la comedia’, fue ‘ampayado’ ingresando a un hotel con la actriz porno conocida como Canelita Amoretti.

Tras recibir una llamada de alerta al ‘chismefono’, los ‘urracos’ de Magaly Medina siguieron pacientemente al cómico ambulante sin imaginar que lo encontrarían junto a la actriz en una discoteca de San Juan de Lurigancho, y horas más tarde ingresando a un hotel pese a tener pareja.

Esta no es la primera vez que Jefferson Prince protagoniza un escándalo en televisión. En el 2018 fue blanco de críticas por ‘bromear’ con los casos de feminicidio y violaciones sexuales durante sus shows.

“Estas mujeres quieren dominar todo por culpa de esa c*** de Lady Guillén que sacó su ‘Ni una Menos’. Ahora ya se agrandan, ya no les puedes ni gritar a estas enfermas... Oye no le puedes ni mandar un piropo, están más protegidas que nosotros. Tú le mandas un piropo ya es acoso sexual, solamente por j*** en la calle si está con un pantalón pegado, 12 años preso. Mejor la violo y queda en diez”, fueron sus declaraciones que desataron indignación.