Tal como lo había anunciado, el programa ‘Amor y Fuego’ presentó este lunes imágenes de Rodrigo Cuba y Ale Venturo ingresando a un hotel en el distrito de Miraflores luego de pasar el día juntos por el feriado de Fiestas Patrias.

El futbolista de Sport Boys fue abordado por un reportero que le preguntó si este nuevo acercamiento confirma su reconciliación con la empresaria. Sin embargo, él lo negó en todo momento.

Según explicó, decidió acompañar a la madre de su segunda hija a una consulta en este establecimiento precisamente para evitar que los medios especulen con su vida privada.

“Me da risa lo que han insinuado porque he venido a acompañarla a una consulta (¿Consulta en el hotel?) Precisamente, la he acompañado para que no piensen lo que están pensando (...) Lo único que voy a decir es que lo que están pensando no es. He venido a acompañarla a una consulta que tenía con una persona extranjera que está hospedado acá. Así que quédense tranquilos por ese lado no pasa nada”, aseguró el pelotero.

¿Qué dijo Ale Venturo?

La dueña de ‘Nevera Fit’ también rompió su silencio y le restó importancia al nuevo ‘ampay’ y es que aseguró que existen pruebas que demuestran que asistió a una cita con una tercera persona.

“Averigüen si quieren porque una señora también ha entrado (…) Yo tengo casa, no voy a venir a hacerlo acá (...) Me dan risa ustedes, todo está bien”, indicó.