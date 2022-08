La aún esposa del ‘Coyote’ Rivera, Lorena Cárdenas, confirmó hoy que su matrimonio llegó a su fin tras enterarse de que el exfutbolista tenía una amante, quien fue identificada como Julia Díaz, quien además confirmó que tuvo una relación con Rivera mientras él estaba casado.

Cárdenas reveló en una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’ que gracias a las fotos y vídeos que enviaba a la amante, pudo abrir “una caja de Pandora”, al enterarse de la doble vida que llevaba el ‘Coyote’.

“Me enteré muchas cosas de esta mujer, es donde lo único que le puse (a ella) es ‘gracias’, porque es la verdad, me abrió los ojos, era una cosa que no sabía, no sabía que Julio tenía una vida paralela (...) he vivido en una burbuja y engañada definitivamente, no puedo el sol con un dedo”, dijo Cárdenas.

Asimismo, contó que la amante le escribió en la fecha de su aniversario, en febrero de 2022, son embargo, no vio lo que le escribió hasta abril, en donde descubrió la infidelidad, razón por la cual puso fin a su matrimonio.

“Yo pensaba que tenía un matrimonio completamente sólido, donde Julio nunca, en ningún momento me ha dado pie a desconfiar de nada, tampoco soy mujer que ande revisando celulares, ni viendo donde está su esposo, porque si mi esposo me dice que esta en tal lugar lo asumo”, sostuvo.

Sin embargo, pese a las gracias que le dio, criticó la forma en que hizo público la mujer el hecho de que era amante del ‘Coyote’.

“Yo tendría vergüenza ajena de salir en pantalla nacional a decir que fui una amante. Todo el Perú sabía que él estaba casado, hoy en día no puedes engañar a una muchacha de 18, menos a una mujer de 50, me parece una persona zafada de la cabeza”.