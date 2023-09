La actriz cómica Deysi Araujo ha sido la nueva protagonista de un ‘ampay’ en el programa de Magaly Medina. En esta ocasión se le relaciona con un futbolista 19 años menor que ella: Oswaldo Valenzuela, de 22.

En el ampay propalado en ‘Magaly TV: La Firme’, se ve al joven futbolista de Alianza Lima ir a la excasa de Araujo en San Juan de Lurigancho, donde incluso pasó la noche. Pero no sería la única vez, antes ya fueron captados comiendo en un restaurante en Miraflores y asistiendo a un evento en Huacho.

En respuesta, Deysi Araujo negó que el jugador se haya quedado a dormir y también que mantenga una relación sentimental con él. Aseguró que solo son amigos.

“Imagínate, ¿qué haría yo a esta edad cambiando pañales? No hay forma, podría ser mi hijo, aunque para una amistad no hay edad”, dijo para el diario Trome.

Agregó que ya tiene experiencia saliendo con una persona menor y que no cometerá ese error otra vez.

“Hemos salido varias veces y no hay nada de malo, es un chico lindo, caballerito, pero de tener algo, no. Dos veces no patea el burro, ya viví una experiencia con alguien menor cuando estuve con Jackson (Torres) y no funcionó”, expresó.