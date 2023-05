Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, mejor conocido como ‘Cuto’ Guadalupe, se encuentra en el ojo público tras el anuncio de Magaly Medina, quien promete remecer nuevamente ‘Chollywood’ con un escándalo de infidelidad.

Poco después del lanzamiento de la promoción de este nuevo destape, cientos de usuarios han empezado a deslizar algunos nombres en las redes sociales de los posibles protagonistas y uno de ellos fue el exjugador de Universitario de Deportes.

‘Cuto’ Guadalupe se libra de ‘ampays’

Tras iniciar su carrera como futbolista profesional en 1995, el exjugador de Universitario de Deportes se caracterizó por ser uno de los pocos peloteros que nunca ha estado involucrado en escándalos de infidelidad.

En enero de este año, ‘Cuto’ Guadalupe lamentó los escándalos del ‘Chorri’ Palacios y aseguró que era imposible que se convirtiera en protagonista de un ‘ampay’ porque no le gustaría que le hagan lo mismo.

“En mi vida siempre me trato de manejar por el camino correcto. Ya la gente me conoce de toda la vida, soy una persona frontal, me muestro tal cual soy, sin caretas. He aprendido que no haría algo que no me gustaría que me hagan, por eso la gente te respeta y valora”, comentó en una entrevista.

Aunque el expelotero marcó distancia de los engaños amorosos, lo cierto es que en el 2003 sí fue ‘ampayado’, pero bailando bastante eufórico en una discoteca de Iquitos.

“Nos dieron permiso después de un partido amistoso y nos vamos a una discoteca. Ponen esa música ‘a quién le importa lo que yo haga’. Yo cuando estoy, ya pues... en trance, se puede decir así, yo te puedo seguir, todo fluye, me meto un bailecito a mi estilo”, reveló.