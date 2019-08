"De amor nadie se muere": ¿Sheyla Rojas envió esta indirecta a Fidelio Cavalli?

¿Se acabó el amor? Sheyla Rojas compartió un mensaje donde resaltó que de "amor nadie se muere" tras un video que colgó su supuesto novio Fidelio Cavalli en el que se luce muy divertido al lado de una muchacha.

"De amor no te mueres... Te deprimes, lloras por todo, pierdes el apetito, estás siempre cansada, no duermes, te duele el cuerpo, te duele el alma, pero no te mueres. Y el día menos pensado, sale el sol y olvidas, y ríes y estás más guapa. Y descubres tu sonrisa y lo bonita que es la vida. Siempre sale el sol", escribió Rojas en la red social.

Hace unas semanas, la conductora de 'Estás en todas' y Cavalli disfrutaron de Ybiza y Mykonos. Videos y fotos publicados en Instagram dieron cuenta de la relación que existía entre ambos en medio de fiestas nocturnas, playas y públicas muestras de cercanía.

Recientemente, se especuló que la exchica reality viajaría a Dubái para festejar su cumpleaños número 31 al lado de su pareja.

