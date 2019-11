Para nadie es un secreto que entre Pamela Franco y Christian Domínguez hay algo más que una simple amistad. Sin embargo, pese a los dos ‘ampays’ en los que fueron vistos en actitudes cariñosas ninguno de los dos ha oficializado el romance.

Este lunes, ambos coincidieron en revelar que pasa algo. En una entrevista al diario Trome, Franco reveló que salen y, ya que ambos están solteros, no tienen reparos en mostrarse.

“Christian y yo no tenemos por qué ocultarnos, no hay nada de malo (...) Nos falta conocernos mucho. No tenemos por qué ocultarnos porque somos solteros”, respondió al ser consultada sobre sus salidas con el cumbiambero.

¿SOLO AMIGOS?

Christian Domínguez, a su vez, confirmó lo dicho por la cantante de ‘Alma Bella’ aunque quiso dejar claro que- pese a haber sido captados besándose- estas salidas son solo “como amigos”.

Durante una intervención en el programa ‘Válgame’, el líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’ comentó que, además de las veces que ya han sido visto, habrán otras ocasiones en las que serán grabados juntos pues están saliendo.

‘Yo con Pamela estoy saliendo, por ahora seguimos saliendo’. Yo no puedo oficializar algo que todavía no ha llegado (...) Yo acabo de decirlo por todos lados, yo salgo con ella y me van a ver con ella muchas veces", dijo.

Christian Domínguez confirmó lo dicho por Pamela Franco sobre salidas. (Imagen: Latina)

El también actor coincidió en que aún son amigos y como ambos están solteros tienen todo el derecho a salir sin complicaciones.

"Yo soy soltero y ella también, no hago daño a nadie y no tenemos que darle explicaciones a nadie”, agregó.

Como se recuerda la pareja fue grabada besándose a la salida de una discoteca lo que dejó en evidencia la ruptura de la relación entre Domínguez e Isabel Acevedo. Días después, coincidentemente, el día del cumpleaños de ‘Chabelita’, el actor fue nuevamente captado con Franco en el gimnasio al que ambos acuden.