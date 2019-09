No se quedó callado. El venezolano Giuseppe Benignini, a quien se le vincula sentimentalmente con Michelle Soifer, salió en defensa de la ex chica reality, luego de escuchar las recientes declaraciones de Kevin Blow en el programa ‘El Valor de la Verdad’.

El joven modelo calificó lo que hizo el panameño como un acto “muy bajo", pues le parece una falta de respeto que, luego de terminar la relación, uno de los integrantes de la pareja salga a divulgar los momentos íntimos que vivieron.

“Hay momentos que tu pasas con tu pareja, íntimos, hacen cosas, y no porque termines una relación vas a contar lo que hiciste. Eso me parece súper bajo”, declaró Benignini a las cámaras de Domingo al Día. Asimismo, reveló que Michelle Soifer no se siente bien con las declaraciones de Blow.

“Ella, a veces, por más fuerte que sea le afecta, a su familia (también). Yo estoy para apoyarla, para darle mi cariño. En lo que pueda, ahí estaré”, comentó.

Por su parte Michelle también se pronunció sobre lo dicho por su ex. “No es que uno elija mal, creo que las personas en el proceso cambian. No creo que si él hubiera sido así, me hubiera fijado en esa persona. Las personas van cambiando", señaló.