¿Amigas? Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso hacen las paces con abrazo y beso incluido | VIDEO

¿Amigas? Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso hicieron las paces con abrazo y beso en la gran final de 'Reinas del Show'. Recordemos que la exmodelo y la bailarina protagonizaron una serie de dimes y diretes durante la emisión del reality de América Televisión.

Pero todo cambio en la última edición del reality. Tilsa Lozano, en su papel de jueza del programa de baile y canto, halagó la perfomance de la bailarina e indicó que había "madurado" tras haberse convertido en madre por primera vez.

"Quiero felicitarte porque creo que ser mamá, te hizo madurar. Te has dado cuenta de cuáles son las cosas importantes de la vida... la maternidad saca la mejor versión de una mujer aunque eso no quita que las mujeres que no tengan hijos, no lo sean", señaló la jurado.

Dorita Orbegoso, por su parte, corroboró a Tilsa Lozano. "Sí, he madurado y le mandé unos polvitos a Tilsa para que se le ablande el corazón (como jurado)", indicó la bailarina y agradeció sus palabras.

Al termino del espacio, la jurado señaló que no es amiga de la integrante de 'Reinas del Show'; sin embargo es positivo "limar asperezas con las personas. Yo nunca he tenido problemas con ella y si le dije palabras bonitas fue porque no sé esconder mis emociones".

