El reconocido periodista Gunter Rave se sometió a la prueba del coronavirus (COVID-19) y para satisfacción de él y su madre, dio negativo.

Como se sabe, Rave es uno de los reporteros más reconocidos de América Televisión y recientemente protagonizó un emotivo momento en vivo, al sentirse preocupado por su salud y la de todos sus colegas que salen a las calles por la noticia.

Gunter Rave se quiebra en vivo al hablar de la labor periodística en tiempos de COVID-19 24/04/2020

Actualmente se encuentra de vacaciones y con la noticia de haber dado negativo al coronavirus, se siente más tranquilo, pues el vive y se encarga de cuidar a su madre.

En un reciente video, explicó que se tomará su descanso y hará lo que más le gusta, que es cocinar. “Yo creo que eso es lo más divertido que puedo hacer en mi casa, me gusta ir de compras, siempre salgo con mi mamá y me puedo pasar horas con ella cuando está en una tienda, no me aburro”, detalló.

El querido reportero de América Noticias agregó que el lomo saltado es uno de sus mejores platos, pues “le sale muy bien”.

Finalmente y como buen cuzqueño, Gunter Rave se despidió de su público con un mensaje en quechua, pidiendo a los peruanos que se queden en casa.

