El pasado lunes Christian Domínguez y Janet Barboza protagonizaron una tensa discusión luego que la presentadora critique la presentación de Pamela Franco, pareja del cantante, en “El artista del año”.

“La ignorancia es atrevida y en este país pasa mucho esto, la persona ignorante opina”, señaló Domínguez a Barboza en dicho momento.

Es por ello que la conductora realizó su queja ante la producción y suspendieron al cantante de cumbia del espacio de América TV.

“Quiero decir una cosa importante, en el programa no se permite ninguna falta de respeto. He decidido suspender a Christian Domínguez durante diez días porque su comportamiento el día de ayer no me gustó”, señaló la popular “Rulitos”.

Christian Domínguez fue suspendido de “América Hoy” tras discusión con Janet Barboza

Ante el hecho, Ethel Pozo le consultó si ella lo suspendió o pidió que lo suspendieran. A lo que Barboza señaló que sí se quejó por lo que sucedió el pasado lunes.

Sin embargo, el espacio de Domínguez no quedará vacío y Maria Victoria Santana, más conocida como ‘La Panfila’, se unió a “América Hoy”.

“He convocado a una persona que tiene talento, yo he traído a una conductora, cantante y actriz que se suma al elenco. Una verdadera artista. Bye bye Christian”, bromeó Barboza al presentar a la cómica.

