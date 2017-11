¡Lo hizo de nuevo! Rebeca Escribens volvió a hacer de las suyas en 'América Espectáculos' . La conductora no tuvo miedo de iniciar el segmento con sus mejores pasos y aprovechó el momento para bailar salsa en vivo.

Todo ocurrió tras los créditos de apertura del programa, en lugar de presentarse como lo suele hacer, la ex modelo decidió empezar de una manera diferente y se lució al moverse al ritmo de la conocida canción 'Enamorarme de Ti', de Eddie Santiago.

Tras finalizar su breve baile, fiel a su estilo, Escribens bromeó y dijo: “¡Gracias! ¿Ya saben con quien bailar en la fiesta de fin de año, no? Me sacan de mi casa, pero ¡háganla temprano! Este cuerpo latino a partir de las nueve de la noche ya está a medianoche, ¡Ya no salgo!”.

Como se sabe, Rebeca Escribens es conocida por sus ocurrencias en 'América Espectáculos'. En otras ocasiones ella no solo ha bailado, sino también ha parodiado algunos temas e incluso le ha cantado a sus compañeros de 'Primera Edición', Federico Salazar y Verónica Linares.