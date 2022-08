El alcalde de La Molina , Álvaro Paz de la Barra , confirmó al programa ‘Magaly TV La firme’ que está ‘saliendo’ con la exchica reality Andrea Cifuentes , mientras que minimizó el vínculo que tuvo con la modelo Jamila Dahabreh , con quien se lo vio varias veces pese a que aún está casado con Sofía Franco .

Magaly aseguró que conversó con una persona cercana a Álvaro, y sostuvo que él confirmó estar saliendo con la expareja del ‘Chemo’ Ruiz. “Jamila solo es amiga de mi hermana y con Andrea Cifuentes sí estoy saliendo”, expresó la conductora, aseverando que fueron las declaraciones de la autoridad de La Molina.

“Nosotros hemos hablado con alguien muy cercano al alcalde que ha autorizado utilizar la información que nos ha dado, esta persona nos ha dicho que Jamila (...) solo es una amiga de su hermana, la desconoció, la desconoció, no dijo ni siquiera ‘es mi amiga, fue mi saliente, la estuve conociendo, luego no me gustó, la dejé’, lo que sea, no, ‘solo fue amiga de mi hermana y con Andrea Cifuentes sí estoy saliendo’”, dijo el alcalde a través de un intermediario al programa de la ‘urraca’.

Jamila Dahabreh se pronuncia tras ampay de Álvaro Paz de la Barra

Jamila Dahabreh no se quedó callada y se comunicó con Magaly para negar cualquier tipo de acercamiento con Álvaro Paz de la Barra.

“No sé qué hace con su vida, allá él. No tengo nada que decir”. Además, respondió con un rotundo “no” cuando el reportero de la ‘Urraca’ le preguntó sobre una posible tercera oportunidad.