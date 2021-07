Altair Jarabo llegará al altar en una semanas tras anunciar en abril pasado su compromiso con el empresario francés Frédéric García.

La artista mexicana celebrará una lujosa e íntima boda en París (Francia), ciudad a donde llegarán familiares y amigos más cercanos para la importante fecha.

Han pasado bastantes años desde que la actriz empezó una relación con el empresario, la cual prefirió mantener en secreto hasta que dio a conocer más detalles en sus redes sociales.

Ahora la actriz ha dado detalles de su boda a una conocida revista. “Yo cerraba los ojos y nunca me imaginé una de esas cosas de 500 personas. La verdad no va conmigo, tampoco va con él y no creo tampoco invitar por compromiso. Va a ser algo íntimo”, afirmó para la revista Quién.

Del mismo modo, dio detalles del vestido con el que se casará. “La verdad no me gusta mucho el faralao, ni los garigoles, así que no va a ser un vestido muy cursi. Muy a mi a pesar no va a ser mexicano”, acotó.

Del mismo modo, la actriz de 34 años contó que para la luna de miel se quedarán juntos en Francia y no viajarán.

“Desde que conocí a Frédéric hemos hecho cuatro viajes largos y gratis, entonces, ya sólo este tema de la boda... lo que queremos es descansar y por otro lado vamos a estar aquí, van a estar familia y amigos”, contó.

