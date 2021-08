La actriz y modelo peruana Alondra García Miró no suele hacer publicaciones diarias de su rutina en sus redes sociales; sin embargo, cuando lo hace logra sorprender a sus incondicionales seguidores.

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, Alondra García Miró compartió un par de fotografías suyas, donde aparece disfrutando de unas relajantes vacaciones bajo el sol en las playas de Tulum, México.

“Buenos días, Tulum”, es el breve mensaje que acompaña la publicación de la modelo. Cabe señalar que las fotografías de Alondra García Miró han conseguido más de 40 mil corazones y cientos de comentarios resaltando su figura.

“Bella”, “simplemente perfecta, ¿lo sabías?”, “Mi hermana, te sacó tu ángulo”, “Que linda. ¿Fuiste sola o con nuestro capi?”, “Que ojazos y que labios más preciosos”, son algunos comentarios de sus seguidores.

Como se recuerda, una de las últimas veces que se vio a Alondra García Miró en Perú fue durante la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, donde habló sobre su relación con Paolo Guerrero y negó estar en la dulce espera.

“No, ya me has visto. No, no, nada... No todavía no, estamos ‘tranqui’, estamos bien, en verdad. Yo les he prometido que les voy a contar cuando sea el momento”, respondió a las cámaras de “Amor y fuego”.

VIDEO RECOMENDADO

Milena Zárate se retiró del set de “América Hoy”

Milena Zárate abandona set de 'América hoy'